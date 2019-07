La Vastese Beach Soccer sconfitta di misura dal No Name Nettuno

Sconfitta di misura per la Vastese Beach Soccer nella sfida con il No Name Nettuno nella tappa di Lignano della Poule Promozione della Serie Aon di beach soccer. Decisiva nel match di oggi pomeriggio è stata la rete segnata dal portiere Andrea Giordani. I biancorossi di mister Sabalino scivolano quindi al terzo posto a quota 11 punti nella classifica guidata da Sicilia, a quota 18, davanti al No Name, a 12 punti. La Vastese BS, nella tappa di Lignano, ha disputato buone prove ma non è riuscita a ripetere i risultati dell'esordio di Viareggio chiudendo con due sconfitte - con Sicilia e No Name Nettuno - e la vittoria con la Virtus Entella.

Si tornerà in campo dal 12 al 14 luglio a San Benedetto del Tronto con le sfide decisive per le sorti delle formazioni che stanno affrontando la Poule Promozione.

La classifica: Sicilia 18 punti; No Name Nettuno 12; Vastese 11; Genova 10; Città di Milano* e Cagliari 9; Romagna 7; Virtus Entella, Atletico Licata 3; Bari* -3

*3 punti di penalizzazione per la mancata partecipazione alla Coppa Italia