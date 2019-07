In volo su due colonne d’acqua: ecco il flyboard a Vasto Marina

La sensazione di volare su due getti d'acqua. Già ieri l'hanno provata tanti bagnanti sulla spiaggia di Vasto Marina.

Oggi si replica, per tutta la giornata, con il flyboard, lo sport acquatico nato in Francia sette anni fa e sempre più diffuso in tutto il mondo.

Si concluderà stasera alle 19 l'inziativa è di FlyTeamAbruzzo, Flyboard Molise e lido Fernando dove, in lungomare Duca degli Abruzzi, si può provare l'ebbrezza del sollevarsi dal pelo dell'acqua e librarsi nell'aria.

"Caviglie dentro due scarponi fissati su un piccolo skate e direttamente agganciati, tramite un tubo di 23 metri, all'idrogetto dell'acqua scooter, quindi si vola con due getti di acqua sotto i piedi che generano propulsione", spiega Flyteamabruzzo. "È un'esperienza di volo alla Iron Man".