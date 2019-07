Tennis, Anna Tambelli e Luca La Palombara conquistano il titolo regionale

Doppio titolo regionale giovanile per il Circolo Tennis "A.Boselli" di Vasto che sorride con i giovanissimi Anna Tambelli, classe 2007, e Luca La Palombara, classe 2009. I due hanno conquistato il titolo regionale di categoria nei campionati under in cui la società vastese ha ottenuto anche un terzo posto con Michele Prisciantelli, classe 2006, il secondo posto nel doppio e il secondo posto con Alessandro Scalzo, classe 2008. Con il risultato ottenuto Anna Tambelli ha ottenuto anche la qualificazione ai campionati italiani, Coppa Lambertenghi, a Milano.

Si sono ben comportate anche le squadre. L'under 12 maschile, con Licitra e Scalzo, si è classificata terza nella final four, seconda l'under 12 femminile con Tambelli e Santarelli. Secondo posto acneh per l'under 10 misto in cui sono scesi in campo La Palombara e Castellano.

"Complimenti di vero cuore a questi ragazzi per le vittorie e grandissime soddisfazioni che ci regalano continuamente - ha commentato il maestro Danilo Licitra -. Sono anni ormai che riceviamo titoli e complimenti. Il lavoro e la professionalità pagano sempre".