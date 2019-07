Muore per un malore improvviso il papà di Daniela Sabatino

Dopo i festeggiamenti delle scorse settimane per le imprese calcistiche della Nazionale italiana femminile, Castelguidone piomba improvvisamente nel dolore.

Stamani è venuto a mancare Gabriele Sabatino, 62 anni, il papà di Daniela, attaccante della squadra azzurra che ha partecipato ai Mondiali femminili di calcio, in corso di svolgimento in Francia.

È accaduto stamattina. L'uomo si trovava nella piazza del piccolo centro del Vastese, quando ha accusato un malore improvviso. Non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di riaminarlo sul posto. La notizia della sua scomparsa ha gettato tutto il paese nello sconforto.

Solo pochi giorni fa, Gabriele Sabatino e i familiari erano stati in Francia ad assistere alla partita Italia-Olanda dei quarti di finale. In quel match, Daniela era entrata nel secondo tempo, ma le azzurre non erano riuscite a sovvertire il risultato, favorevole alle olandesi. Una sconfitta che non ha pregiudicato l'impresa delle ragazze di Milena Bertolini: arrivate al Campionato del mondo da outsider, sono riuscite a piazzarsi tra le prime 8 compagini, suscitando simpatia e sostegno in tutto lo Stivale.

Gabriele Sabatino, in questa intervista rilasciata in occasione di Brasile-Italia, con la Nazionale già qualificata agli ottavi con un turno d'anticipo, aveva confessato di essere ancora incredulo nel vedere sua figlia vestire la casacca azzurra: VIDEO.

Lascia la moglie e tre figli. Domani, domenica 7 luglio, alle 18 i funerali nella chiesa parrocchiale di Castelguidone.

Ai familiari le sentite condoglianze di Zonalocale.