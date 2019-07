"Tra sacro e profano", al Carmine il concerto dei cori Stella Maris e Histonium

E' stata una bella serata all'insegna della musica polifonica quella che, ieri, ha visto protagonisti due cori vastesi. Il Coro polifonico Stella Maris e il Coro polifonico Histonium "B.Lupacchino" dal Vasto hanno incantato il pubblico che ha partecipato al concerto "Dal Sacro al profano". Una doppia location per vivere due atmosfere diverse tra loro. Dapprima la chiesa della Madonna del Carmine, dove le due formazioni corali hanno interpretato brani di musica sacra spaziando tra diverse epoche. E poi il passaggio nel cortile del palazzo dell'Arcivescovado, dove i coristi hanno proposto brani di musica polifonica profana.

Applausi a scena aperta per i due cori e per i direttori, Paola Stivaletta - coro Stella Maris - e Luigi Di Tullio - coro Histonium - che hanno saputo, come sempre, regalare momenti di elevato spessore musicale e culturale.