Vasto come Bologna: la canzone è scritta sulle luminarie

Vasto come Bologna. Via Santa Maria come via D'Azeglio. Se la città felsinea ha dedicato le luminarie natalizie a Lucio Dalla e alla sua celebre canzone L'anno che verrà, la città abruzzese rivolge ai suoi emigranti nel mondo la canzone popolare che racconta la nostalgia di un emigrante: Uaste belle terra d'eure (Vasto bella, terra d'oro). Da stasera, i primi versi del brano di Francesco Paolo Votinelli illuminano via Santa Maria, nel cuore del borgo antico.

L'accensione delle luminarie serve a festeggiatre il trentesimo anniversario del gemellaggio Vasto-Perth. Era il 1989, quando le due città strinsero ufficialmente amicizia in nome di quella comunità vastese composta da migliaia di emigranti, che fuggirono dalla miseria trovando lavoro in uno dei luoghi più lontani del mondo, e dai loro discendenti.

Il saluto del sindaco, Francesco Menna, e del presidente dell'associazione Pro emigranti abruzzesi nel mondo, Gianni Petroro, figlio di Silvio Petroro, che fu anima e ideatore di questo gemellaggio, danno il via alle celebrazioni. Le canzoni del Coro polifonico Histonium, diretto dal maestro Luigi Di Tullio, risuonano nel centro storico di Vasto: non può mancare un'interpretazione a più voci di Uast' è bell' e terra d'eure.

Video pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Vasto: