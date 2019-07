Vasto Basket, Ambrico si presenta: "Divertirsi per divertire". Spadaccini: "Non faremo le comparse"

"Il treno ha avuto un guasto. Non è colpa mia, ma delle Ferrovie dello Stato". Gianpaolo Ambrico sfodera sorriso e battuta sempre pronta (soprattutto nei confronti del suo amico e conterraneo Vincenzo Di Pierro) nel suo primo giorno da coach della Vasto Basket. Del resto, la sua filosofia di lavoro è questa: "Divertirsi prima di divertire", ripete più volte nella conferenza stampa di presentazione, affiancato dal presidente, Giancarlo Spadaccini, dal numero due della società, Pierpaolo Andreoni, e dal direttore sportivo, Luigi Cicchini.

"Ho accettato senza neanche sapere le condizioni economiche", racconta il tecnico lucano. "Arrivo a Vasto con l'obiettivo di continuare il lavoro di Giovanni Gesmundo. La mia filosofia di lavoro è divertirsi prima di far divertire. Facciamo una cosa che ci piace e ci pagano anche, quindi siamo fortunati. Qualcosa di buono la faremo anche quest'anno. Migliorare il mio secondo posto dello scorso anno a Monopoli? Sarebbe bello. L'obiettivo è fare bene."

Dopo l'addio di coach Gesmundo, che si è accasato in serie B a Corato, la società biancorossa riparte da neopromossa in C Gold con un obiettivo che è tutt'altro che minimo: "Non abbiamo intenzione di fare la comparsa", chiarisce Spadaccini. "Non siamo tornati in C Gold per un anno di passaggio, ma per invogliare il pubblico a seguirci. Poi è chiaro che, quando vinci, ti diverti". Per la prossima stagione, "non abbiamo immaginato il salto di categoria, ma vogliamo far dire ai nostri tifosi che vale la pena di pagare il biglietto". L'obiettivo immediato è stringere i tempi per essere pronti all'avvio della stagione: da oggi si comincia a "fare tutti i passi necessari per arrivare a fine agosto. È un anno importante", in cui "ripartiamo anche con tutto il settore giovanile".

"Gianpaolo - assicura Cicchini - ha la capacità e l'esperienza giusta per entusiasmarci. Abbiamo intenzione di fare un campionato di buon livello, non abbassando l'asticella. Il nuovo coach avrà anche un occhio per il settore giovanile". Dopo le tre partenze, bisognerà rinforzare l'organico: "Nelle prossime ore comunicheremo le scelte future. Abbiamo più di qualche nome. Già in settimana ci saranno novità".