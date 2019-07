2° memorial "Andrea Todaro", "Un abbraccio ideale per ricordarlo"

Domenica 7 luglio, piazza papa Giovanni XXIII di San Salvo si trasformerà (dalle ore 21.30) in un grande campo di "calcio balilla umano" per il 2° Memorial che vuol ricordare un amico, Andrea Todaro scomparso nell'aprile 2018 a soli 53 anni.

Il torneo, alla sua seconda edizione, vedrà per protagonisti la Croce Rossa Italiana locale, l’Inter Club San Salvo e la compagnia teatrale “Lu Vrascire".

Dopo il successo dello scorso anno gli organizzatori hanno voluto riproporre lo stesso format con musica e animazione durante i divertenti incontri tra le tre squadre.

Andrea ha avuto la passione per l’impegno civile come volontario della Croce Rossa, è stato componente del direttivo dell’Inter Club, ha recitato con la compagnia di teatro dialettale “Lu Vrascire” e tutte e tre le associazioni si incontreranno in un abbraccio ideale per ricordarlo.

"La morte di un amico, come la caduta di un pino gigante, lascia vuoto un pezzo di cielo." (Allen R. Foley)