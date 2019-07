Tra Sacro e Profano, i cori Stella Maris e Histonium in concerto

Tra Sacro e Profano è il titolo del concerto che si terrà venerdì 5 luglio 2019 alle ore 21.45 nella Chiesa della Madonna del Carmine e nel Cortile della Curia Vescovile con il Coro Polifonico Stella Maris, diretto da Paola Stivaletta, e il Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”, diretto da Luigi Di Tullio.

Il concerto, inserito nel calendario degli Eventi Estivi del Comune di Vasto - Assessorato alla Cultura – farà vivere due atmosfere musicali in una sola serata. Si svolgerà, per la prima parte di musica sacra, all’interno della Chiesa per proseguire nel cortile dove saranno proposti brani profani.