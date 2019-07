La parrocchia di San Giovanni Bosco saluta Rita: "Un fiore che non appassisce mai"

"La preghiera per lei è come un fiore che non appassisce mai. Come la sua presenza costante in parrocchia". La comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco ha voluto salutare con parole semplici Rita Benedetto.

I parrocchiani la conoscevano bene. In una chiesa piena di fedeli, il parroco, don Massimiliano Civinini, ha celebrato ieri pomeriggio le esequie della 74enne morta mercoledì mattina sulla spiaggia di Vasto Marina. Stava facendo una passeggiata, quando è stata colta da un malore improvviso. Non c'è stato nulla da fare.

Ieri la comunità di San Giovanni Bosco si è stretta attorno ai suoi parenti. Al termine della celebrazione, l'utimo saluto della famiglia è stato affidato a una nipote, che ha letto un toccante testo accolto dall'applauso dei presenti.