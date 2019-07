Il gruppi Anmi in visita alla Brigata Marina San Marco a Brindisi

Una giornata entusiasmante quella di mercoledì 3 luglio organizzata dal Gruppo ANMI di Vasto all'insegna dell'incontro in amicizia con il Mare. Il gruppo composto da circa 150 componenti compresi una rappresentanza della cittadina Associazione Arma Aereonautica si è recato in visita agli uomini e donne in servizio presso la Brigata Marina San Marco in Brindisi. Un folto ed attento gruppo, a tratti emozionato, è stato accolto dal Capo di Stato Maggiore C.V. Francesco Valentini che ha rivolto parole di stima al Gruppo ANMI sottolineando l’importanza di tenere saldo il legame tra i marinai in congedo e quelli in servizio.

C’è stata grande emozione nelle parole del concittadino Fernando Cianci, da poco promosso capitano di Vascello, che spesso ha ribadito la sua fierezza di essere Vastese, accompagnando il Gruppo durante le escursioni con accurate ed elevate notizie tecniche. Il presidente Luca Di Donato ha ringraziato della disponibilità e della squisita accoglienza ricevute. Al suo si sono succeduti, con pari emozione ed orgoglio, gli interventi del vice sindaco Giuseppe Forte e del presidente del consiglio comunale Mauro Del Piano che, insieme agli assessori Anna Bosco e Luigi Marcello, hanno portato i saluti e l'amicizia della Città del Vasto dando poi luogo insieme al rituale scambio di doni e crest identificativi. Il Gruppo ha avuto la possibilità di ammirare alcuni mezzi motorizzati ed equipaggiamenti in dotazione alla Brigata Marina San Marco, assistere alle esercitazioni di addestramento rappresentate con destrezza e maestria, visitare l'incantevole Castello Svevo sede del Comando della Brigata San Marco e, dulcis in fundo, la visita della nave San Giorgio, una delle tre moderne navi della forza da sbarco costituente la componente anfibia delle Forze Armate Italiane.

Per questa sua caratteristica la Brigata Marina San Marco negli ultimi anni ha partecipato a tutte le missioni italiane all'estero: dal Libano al Golfo Persico , dalla Somalia alla Bosnia ,dal Kosovo all'Albania e, per ultimo, in Libia con protagonista il nostro C.V. Cianci. “L'equipaggio e i suoi Ufficiali hanno descritto l'alta operatività della nave San Giorgio e ringraziato il Gruppo ANMI per la sua attività preziosa, ringraziando ulteriormente i rappresentanti dell'amministrazione comunale per attestare la vicinanza ed il sostegno alle Forze Armate in servizio che oggi sono vera forza di Pace”. Dal gruppo Anmi e dal vice sindaco Forte, oltre al grazie al comando della San Giorgio, c’è stato anche l’invito a Vasto per ospitare la nave nel porto di Punta Penna.