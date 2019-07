A Casalbordino la presentazione della graphic novel “La sposa yemenita”

Venerdì 5 luglio, l’associazione culturale MeD-mari e deserti incontrerà la nota giornalista Laura Silvia Battaglia presentando il suo libro/graphic novel La sposa yemenita. Appuntamento alle ore 19 alla fattoria "Vita Felice" di Casalbordino (via Tavoleto n.67).

Laura Silvia Battaglia è giornalista professionista freelance e documentarista specializzata per Medio Oriente e zone di conflitto, con particolare focus su Yemen e Iraq. Nata a Catania, vive tra Milano e Sana’a (Yemen). Corrisponde da Sana’a per diversi media stranieri (tra cui l’agenzia turca TRTWorld, il servizio pubblico svizzero RSI, The Week India) e italiani (tra cui Rai Tre, Tv 2000, il quotidiano Avvenire, Panorama, D-Repubblica delle Donne). Dal 2007 si dedica al reportage in zone di conflitto, in particolare in Medio e Vicino Oriente. Ha girato, autoprodotto e venduto sette video documentari, vincendo il Premio Giancarlo Siani e il premio Maria Grazia Cutuli. Cura da due anni il programma Cous Cous tv sulle televisioni del mondo arabo per Tv2000.

Ha scritto l'e-book Lettere da Guantanamo (Il Reportage, dicembre 2016) e, insieme a Paola Cannatella, il libro/graphic novel La sposa yemenita (Becco Giallo, aprile 2017).

"Lo Yemen è conosciuto dall’opinione pubblica per essere la fucina del terrorismo di Al Qaeda e per i rapimenti di turisti stranieri. Ma è anche il Paese che fu la culla della Regina di Saba che stregò così tanto Pasolini da portarlo a girare i suoi film storici in questa terra. La reporter Laura Silvia Battaglia ci racconta lo Yemen in prima persona, attraverso la vita delle piccole comunità locali, nei piccoli gesti quotidiani che oltrepassano pregiudizi e barriere. Lo Yemen si rivela uno straordinario mondo da scoprire, ricco di cultura, storie e contraddizioni".

Al termine della presentazione del libro, lo chef Taha AlJalal preparerà una tipica cena yemenita (prenotazione obbligatoria).

Info

3388999526