Inaugurato il nuovo parcheggio per Punta Aderci: 100 posti auto per i bagnanti della Riserva

Taglio del nastro stamani al nuovo parcheggio di Punta Aderci. Un centinaio di posti auto destinati a coloro che vogliono trascorrere qualche ora di relax sulle spiagge della Riserva naturale.



Ad aprire ufficialmente l'area sterrata (non è stato usato l'asfalto, perché il piazzale si trova nell'area protetta) è stato il sindaco di Vasto, Francesco Menna. Con lui l'assessora all'Ambiente, Paola Cianci, la responsabile della cooperativa Cogecstre per la Riserva di Punta Aderci, Alessia Felizzi, l'ingegner Luca Giammichele e il geometra Pietro Carlucci del settore Lavori pubblici del Comune.



"Il progetto, redatto dall’Ufficio Opere Pubbliche, Parchi e Riserve del Comune di Vasto - si legge in una nota del municipio - ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la fruizione turistica della Riserva nella zona in cui sono situate le scale di accesso alla spiaggia di Punta Penna.

Inoltre, sono stati realizzati due percorsi pedonali che accompagneranno i fruitori del parcheggio fino alle scalette della spiaggia di Punta Penna, in affiancamento della pista ciclopedonale della Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione, al fine di evitare interferenze.

In questo modo i pedoni potranno raggiungere la spiaggia in sicurezza godendo dello splendido belvedere".