Sosta a pagamento, avvio problematico. L’irritazione di Barisano. M5S attacca

Un'altra mezza giornata con i parcometri spenti. E con gli automobilisti a chiedere come fare a pagare per la paura di essere multati. Poi "oggi pomeriggio sono stati attivati", dice Gabriele Barisano, assessore alla Viabilità del Comune di Vasto. Avvio problematico della sosta a pagamento sulla riviera, già slittato ieri per lo stesso motivo: non erano ancora entrate in funzione le macchinette in cui inserire i soldi per la sosta.



Barisano non nasconde l'irritazione dell'amministrazione comunale per la partenza problematica: "Non siamo per niente soddisfatti di come, in questi primi due giorni, è stato avviato il servizio. L'impresa Trotta bus services spa deve aprire un apposito ufficio per gli abbonamenti, come previsto dall'appalto e non appoggiarsi a un esercizio commerciale esistente, come invece sta facendo attualmente. Se il contratto non verrà rispettato, prenderemo provvedimenti".



Ma, intanto, in serata arriva la convocazione della conferenza stampa per giovedì, alle 11, in municipio: "Nel corso dell'incontro sarà presentata la nuova società che gestirà i

parcheggi a pagamento e saranno illustrate importanti novità per le modalità di pagamento della sosta sulle strisce blu".

LA POLEMICA - Il Movimento 5 Stelle attacca: "Ieri, 1° luglio 2019, alcuni cittadini non sono riusciti ad abbonarsi: sono stati mandati da un ufficio all’altro per scoprire, infine, che l’ufficio di Trotta Bus Services S.p.a è in un negozio di biancheria per la casa e di intimo nel quale i commessi tentavano di destreggiarsi tra chi acquistava mutande e chi voleva un abbonamento o chiedeva informazioni sul nuovo servizio di parcheggi a pagamento. Invano hanno cercato di contattare il numero telefonico indicato sulla mail di registrazione al sito di Trotta Bus Services S.p.a. o quello indicato su alcuni articoli di stampa locale: numeri telefonici risultati inesistenti. I Vigili urbani non hanno potuto dare sostegno ai cittadini se non segnalando a loro volta le criticità, probabilmente, allo stesso assessore Barisano. Oggi la situazione non è cambiata molto: il servizio è bloccato e non è possibile abbonarsi. Perché? All’ufficio biancheria e intimo riferiscono che “devono rivedere le tariffe”. Quelle degli abbonamenti e non delle mutande! Fino a quando durerà questo stato di cose? Perché non è possibile acquistare un abbonamento in ufficio, di persona? La procedura on line penalizza tutti quelli che non sono abituati all’uso dei computer, specie le persone anziane e, a tutt’oggi, non esiste un ufficio in grado di supportare adeguatamente i cittadini che hanno bisogno di assistenza o anche solo di informazioni. Non vorremmo che questo diventasse un nuovo fallimento di questa amministrazione che, ricordiamo, è tenuta a vigilare sull’esatta esecuzione del contratto da parte del gestore dei servizi, a tutelare l'immagine di Vasto, specie di fronte ai turisti, e ad impegnarsi affinché l'acquisto di un abbonamento sia semplice almeno come l'acquisto di una mutanda".