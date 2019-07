Nuoto sincronizzato, oro per Gaia e Giorgia Cupaioli all’Hungarian open

Si chiude con una brillante affermazione in Ungheria la stagione agonistica di Gaia Cupaioli e Giorgia Cupaioli , le sorelle vastesi del nuoto sincronizzato. Le due giovani sincronette, da quest'anno in forza alla CPF Team Roma , hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità di doppio - categoria juniores - agli Hungarian open di Budapest. Si chiude con una brillante affermazione in Ungheria la stagione agonistica di, le sorelle vastesi del nuoto sincronizzato. Le due giovani sincronette, da quest'anno in forza alla, hanno conquistato la medaglia d'oro nella specialità di doppio - categoria juniores - aglidi Budapest.

Per loro è stato un finale di stagione in crescendo che chiude un anno in cui - con il trasferimento a Roma - sno cresciute molto sotto il profilo tecnico e atletico guidate da un team di alto livello in cui spiccano le affermate allenatrici De Angelis e Pannunzi. Gaia e Giorgia tornano a casa con la grande soddisfazione per il risultato ottenuto nella prima gara internazionale in cui, con le compagne di squadra, si sono confrontate con atlete di altre nazionalità a cospetto di giudici stranieri, auspicando che sia solo il punto da cui ripartire in vista della nuova stagione agonistica.