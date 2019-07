Lega Volley Summer Tour, a Vasto si assegna la Supercoppa di Sand Volley 4x4 femminile

Partirà da Vasto l'edizione 2019 del Lega Volley Summer Tour, circuito itinerante di Sand Volley 4x4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che porta lo spettacolo della Serie A femminile sulle più belle spiagge italiane. Il 6 e 7 luglio, sulla spiaggia di Vasto Marina, sport di alto livello e divertimento intratterranno gli spettatori che potranno assistere a match entusiasmanti in cui si sfideranno tante delle giocatrici della massima serie italiana.

Al via sei formazioni della Serie A Femminile: la VBC Apis Casalmaggiore, detentrice del tricolore e specialista del 4x4; Saugella Team Monza, sempre competitiva sulla sabbia; Unet E-Work Busto Arsizio, al debutto assoluto al tour estivo; Agricola Zambelli Millenium Brescia, Ice Play MT San Giovanni in Marignano e P2P Smilers Baronissi, estremamente combattive e pronte a stupire.

Serena Ortolani, Giulia Pascucci, Sara Loda, Alessia Ghilardi, Svetlana Stoyanova, Valentina Zago, Alessia Gennari, la cinese Wang Simin, Valeria Caracuta, Camilla Mingardi, Rossella Olivotto, Marta Bechis, Gaia Moretto, Emanuela Fiore, Angela Gabbiadini e tante altre le straordinarie atlete che si sfideranno sulla sabbia.

Nella prima tappa, a Vasto, si assegnerà la 21ª Coppa Italia. A Riccione, il 13-14 luglio, appuntamento con la 15ª Supercoppa Italiana e il 20-21 luglio, a Lignano Sabbiadoro, il 26° Campionato Italiano che assegnerà lo Scudetto della sabbia.

Alla competizione, che promette emozioni a non finire, si affianca lo spirito del Lega Volley Summer Tour, improntato all'allegria e alla spensieratezza: musica, giochi, tante attività di intrattenimento in riva al mare che renderanno le giornate al mare un'esperienza indimenticabile. E poi aperitivi in spiaggia, gadget e numerose sorprese. L'energia e la bellezza delle Sweet Dolls Italia farà ballare tutti i presenti. Nel villaggio commerciale, allestito affianco ai campi, gli sponsor e i partner del Lega Volley Summer Tour accompagneranno il pubblico lungo il weekend con i propri prodotti: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta e tanti altri ancora.