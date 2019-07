Cianci: "A Punta Penna pulizia secondo le norme di tutela delle specie protette"

La spiaggia di Punta Penna va pulita con mezzi idonei e in periodi determinati per salvaguardare le specie protette della Riserva di Punta Aderci.

Paola Cianci, assessora alle Politiche ambientali del Comune di Vasto, replica alle critiche sollevate da cinque consiglieri comunali di centrodestra sulla mancata pulizia dell'arenile: "Il lavoro verrà svolto secondo un cronoprogramma rispettoso delle normative in materia ambientale ed in base alle quali è stato redatto lo screening. Alcuni gruppi di opposizione ci accusano di essere arrivati impreparati ad inizio stagione. Pura manipolazione della realtà. Fanno finta che la Riserva e il Sito di interesse comunitario non esistano, forse per giustificare le scelte politiche del passato sulla zona industriale il cui risultato oggi rappresenta il vero spettacolo indecoroso agli occhi dei cittadini e dei turisti. Fa, comunque, piacere - ironizza Cianci - notare tanta attenzione per la Riserva, termine che hanno persino difficoltà a pronunciare e che, se fosse per loro, neanche esisterebbe. Evidentemente - conclude la titolare della delega all'Ambiente - stiamo facendo un buon lavoro di sensibilizzazione".

"La Pulchra Ambiente - spiega una nota del municipio - provvederà a rimuovere i detriti organici accumulati sulla battigia con l'utilizzo dei mezzi meccanici idonei, il cui accesso sulla spiaggia è possibile solo in un unico punto, prossimo all'area dunale, e può avvenire solo decorsi i tempi di nidificazione delle specie protette che caratterizzano gli habitat della Riserva. L'intervento di pulizia sarà realizzato con la supervizione della cooperativa di gestione", la Cogecstre.