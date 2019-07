Antiche tradizioni, a Casalanguida torna la mietitura con i mezzi "di una volta"

Un tuffo nel passato per rivivere un appuntamento tradizionale della vita agricola, quello della mietitura, così come si faceva una volta. A Casalanguida, dopo aver ripreso un paio di anni fa la tradizione della festa della trebbiatura [LEGGI], sabato scorso un manipolo di volenterosi ha riproposto una giornata di mietitura così come si faceva tanti anni fa.

Con tanta buona volontà e il supporto di mezzi d'epoca, che da queste parti continuano a curare e conservare mantenendoli in piena efficienza, è stato raccolto il grano creando i caratteristici covoni che poi vengono avviati al ciclo di produzione.

"E' stata una bella giornata - ha commentato il sindaco Luca Conti - in cui noi più giovani abbiamo condiviso il lavoro con gli anziani che ricordano bene quando la mietitura si faceva a mano, con tanta fatica, e non con i moderni macchinari di oggi.

Ci teniamo a mantenere vive queste tradizioni che fanno parte della nostra storia e del nostro patrimonio culturale. Un grazie per l'impegno al Comitato Festa della Trebbiatura che ha proposto anche questo appuntamento".