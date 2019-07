Donna muore in acqua nella zona del pontile a Vasto Marina, inutili i soccorsi

Una donna vastese, R.B., classe 1945, è morta questa mattina a Vasto Marina mentre stava facendo una passeggiata in mare. La donna, di buon mattino, stava camminando in acqua, a pochi metri dalla battigia, quando ha avuto un improvviso malore. Quando è stata notata priva di sensi dai bagnini che avevano appena preso servizio in quel tratto di spiaggia è stato fatto un tentativo di rianimazione, purtroppo senza esito positivo.

Era stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza che però poi non è stata utilizzata. Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera e i carabinieri. Gli uomini dell'Ufficio Circondariale marittimo, con l'aiuto di alcune persone che avevano assistito alle operazioni di soccorso riconoscendo la 74enne , sono riusciti a risalire all'identità della donna e hanno poi avvisato i familiari di quanto era accaduto.

