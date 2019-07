Punta Aderci, mercoledì l’inaugurazione del nuovo parcheggio: "Un centinaio di posti"

È pronto il nuovo parcheggio della Riserva naturale regionale di Punta Aderci. Mercoledì, alle 9,30, l'inaugurazione ufficiale. "È un'area sterrata compatibile, quindi, con la sua ubicazione e potrà contenere tra i 90 e 100 posti auto", spiega l'assessora alle Infrastrutture per l'Ambiente, Paola Cianci. "Confidiamo che gli utenti possano utilizzarlo al meglio, in modo da consentire la fruibilità di tutto lo spazio disponibile".

"Il progetto, redatto dall’Ufficio Opere Pubbliche, Parchi e Riserve del Comune di Vasto - si legge in una nota del municipio - ha l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la fruizione turistica della Riserva nella zona in cui sono situate le scale di accesso alla spiaggia di Punta Penna. Inoltre, sono stati realizzati due percorsi pedonali che accompagneranno i fruitori del parcheggio fino alla scalinata della spiaggia di Punta Penna, in affiancamento della pista ciclopedonale della Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione, al fine di evitare interferenze. In questo modo i pedoni potranno raggiungere la spiaggia in sicurezza godendo dello splendido belvedere".

“In linea con quanto annunciato - affermano il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessora Paola Cianci - affidiamo alla città un sevizio utile ai frequentatori della Riserva e della spiaggia di Punta Penna. Ringraziamo tutto il personale dell’ufficio Lavori Pubblici, Parchi e Riserve per l’impegno profuso nella realizzazione del progetto”.