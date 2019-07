Karavasto, manifestazione sospesa con polemica: "Aspettiamo il 2021"

Prevista per il 13 luglio, la quarta edizione di Karavasto è stata rinviata a data da destinarsi. Ed è un rinvio con polemiche.

"La causa - si legge in una nota dell'associazione Don Antonio Di Francescomarino - è la mancanza di attenzione da parte dell'amministrazione comunale, in particolare del settore interessato, che non dà la giusta rilevanza gli eventi minori, popolari e gratuiti, che risvegliano i quartieri, in questo caso Porta Nuova.

L'iniziativa Karavasto dà la possibilità a musicisti emergenti, anche non professionisti, di esibirsi nella loro città davanti al pubblico vastese, senza dimenticare le numerose richieste di villeggianti che si sono esibiti nelle precedenti edizioni. Purtroppo - scrive il direttivo - con grande dispiacere, ci troviamo a ci troviamo ad annunciare la sospensione della quarta edizione, incentrata sul tema Il rispetto, con data prevista del 13 luglio.

Ringraziamo - polemizzano i rappresentanti del sodalizio - l'amministrazione per le tante risposte non pervenuteci e siamo sicuri che faranno lo stesso i tanti cittadini che, in quella serata, si recheranno nella vicina San Salvo per altri eventi. Simo dipiaciuti del fatto che il nostro metodo di lavoro che, per tre anni, ha portato sempre splendidi risultati, sia a livello musicale che ricreativo e di coinvolgimento del quartiere, non sia stato apprezzato e capito dall'amministrazione comunale di Vasto". Poi la frecciatina in vista delle elezioni comunali, che si svolgeranno tra due anni: "Nel frattempo, stiamo progettando la quarta edizione, dal titolo La libertà, che si svolgerà in tre giorni, prevista per l'anno 2021 in piazza del Popolo".