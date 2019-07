Festival dell’artigianato creativo, doppio appuntamento: il 6 luglio a San Salvo, il 7 a Vasto

"Organizzato in collaborazione tra la Pro Loco di San Salvo e la Pro Loco Città del Vasto, la Terza edizione del Festival dell’Artigianato Creativo vedrà due appuntamenti: il primo, sabato 6 luglio 2019, sul lungomare Cristoforo Colombo a San Salvo Marina; il secondo, domenica 7 luglio, 2019 a Piazza Rossetti a Vasto". Lo annunciano le due Pro loco in un comunicato congiunto.

"Il doppio evento, che vede il patrocinio sia del Comune di San Salvo che del Comune della Città del Vasto, ha lo scopo di promuovere e incoraggiare le arti manuali e la creatività dell'artigianato con l'esposizioni del fatto a mano con tecniche tradizionali e innovative. Nelle due aree espositive del Festival, che avrà inizio dalle ore 16 fino alla mezzanotte di entrambi i giorni, oltre agli espositori, vedranno la presenza di diversi laboratori creativi: - "Per fare un gioco" proveniente da Roma, un laboratorio pittorico su animali di cartapesta aperto a tutti i bambini gratuitamente; - “Flash Crochet”, ovvero la gara dell'uncinetto più veloce fra appassionate, con premio finale per ogni data, organizzato dall'Arte del Saper Fare della Pro Loco San Salvo; - Workshop per grandi e bambini realizzato dalla “Tela di Penelope”, per imparare a realizzare le rose giganti di carta. - Esposizione dello “Yarn Boombing” ovvero dello Street Art dell'Uncinetto a cura delle signore di Trivento del "Un filo che unisce" - Scenografie particolari di cornici creative realizzate dalle signore di “Artigianando con Tuttogusto” della Pro Loco San Salvo. Per aderire come espositore sono rimasti ancora pochi giorni; per info e prenotazioni per stand, gara e corsi woorkshop chiamare il numero: 389.8936536 – email: prolocovasto@gmail.com, prolocosansalvo@gmail.com".