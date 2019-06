Tullio De Piscopo e Tony Esposito a Vasto per il concerto "Un’orchestra per Pino Daniele"

Ci saranno anche Tullio De Piscopo e Tony Esposito al concerto del prossimo 25 luglio che aprirà, a palazzo d'Avalos, la 24ª edizione della Rassegna Musiche in Cortile. "Un'orchestra per Pino Daniele" è il progetto di Simone Sala per rendere omaggio al celebre cantautore napoletano.

Il progetto, che non è un tributo o una cover, ha posto le basi sul riarrangiamento dei brani che, nei primi anni '80, lanciarono definitivamente Pino Daniele nel panorama dei grandi artisti. Quello portato in scena da strumenti solisti, due voci - maschile e femminile - un'orchestra di venti elementi e la direzione del maestro Antonello Capuano, è uno spettacolo che rende omaggio a Pino Daniele "attraverso la sua stessa eredità musicale, insieme alla voglia di offrire all'ascoltatore un caleidoscopio di emozioni e sensazioni, figlie dell'approccio alla musica di Pino Daniele".

Prevendita biglietti e informazioni: Muzak eventi 0873.365378