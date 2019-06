Nel gran premio di Olanda 10° posto per Andrea Iannone

Iniziano ad arrivare segnali positivi nella stagione di Andrea Iannone. Il pilota vastese dell'Aprilia ha chiuso al decimo posto nel gran premio di Olanda, andato in scena oggi sulla pista di Assen. Iannone, dopo essere andato bene nelle prime sessioni di prove, si era dovuto accontentare del 20° posto in griglia di partenza. Qualcosa di buono si era visto già nel warm up e poi, in gara, con qualche buon sorpasso e approfittando di alcune cadute dei piloti che precedevano, il vastese è riuscito a piazzarsi nella top ten.

A vincere la gara è stato Vinales, davanti a Marquez e Quartararo. Iannone conquista altri punti in classifica mondiale e può guardare con maggiore ottimismo ai prossimi appuntamenti in campionato, nella consapevolezza che il lavoro svolto con il team inizia a far vedere i suoi frutti.

Prossimo appuntamento tra sette giorni in Germania.

L'ordine d'arrivo: Vinales, Marquez, Quartararo, Dovizioso, Morbidelli, Petrucci, Crutchlow, Mir, Miller, Iannone, P.Espargaro, A.Espargaro, Oliveira, Bagnaia, Syahrin, Rabat, Abraham.