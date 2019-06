All’Istituto Rossetti l’affettuoso saluto alle docenti che andranno in pensione

Il primo settembre saranno ufficialmente in pensione e inizierà una nuova fase della vita per le docenti della Scuola Primaria “L. Martella” Di Guilmi Angiolina, Mastroberardino Fiorina e Raspa Incoronata e le prof.sse della Scuola Secondaria di I grado “G. Rossetti” Daniele Maria ( docente di musica), Di Iulio Gemma (docente di religione) e Zaccaria Adriana ( docente di lettere).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, ieri 28 giugno 2019 nell’ultimo Collegio Docenti dell’anno scolastico appena conclusosi, nel rivolgere sentiti ringraziamenti e saluti ha sottolineato come queste sei docenti si sono dedicate con grande passione dedizione al difficile compito di educare e insegnare, riuscendoci in maniera egregia, suscitando l’ammirazione e l’affetto dei colleghi, alunni e famiglie. Per il traguardo raggiunto il Dirigente ha rivolto loro i migliori auguri e ricordato che resteranno sempre nella grande famiglia dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti”.

Alle docenti vanno i calorosi saluti e i migliori ringraziamenti da parte del D. S. Prof.ssa Maria Pia Di Carlo, del D.S.G.A dott.ssa Paola Carfagna, di tutto il personale docente, amministrativo e dei collaboratori scolastici per il loro contributo prezioso, professionale ed umano che in tutti questi anni lavorativi hanno dato all’Istituto scolastico, alla formazione culturale delle nuove generazioni e all’intera comunità del Territorio.

Domenica Di Pasquale