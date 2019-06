A Vasto Marina c’è l’EA7 Sportour: l’ospite d’onore è Simone Giannelli

E' il palleggiatore della Nazionale italiana di pallavolo Simone Giannelli l'ospite d'onore della tappa di Vasto dell'EA7 Sportour. Da questa mattina, sul lungomare Dalmazia, nell'area eventi accanto il Lido Fernando, è stato allestito il villaggio targato Emporio Armani che, per due giorni, sarà jl centro di sport, musica e divertimento.

Il campione del Trentino Volley ha "inaugurato" i campi da beach tennis, dove oggi pomeriggio e domani ci saranno divertenti tornei e poi ha fatto anche un passaggio sui campi da beach volley. Non poteva mancare una sfida in cui, giocando in coppia con la fidanzata Selly, ha sfidato Lorenzo Piazza e Andrea Galliani "coach" dei corsi dell'AE Sportur.

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA [CLICCA QUI]

Nella mattinata anche lo yoga, il sup e la divertente animazione con lo staff di Radio 105, partner del tour. Giannelli, dopo un "passaggio" sul palco per l'intervista di rito, si è concesso ad autografi e foto-ricordo. Gli appuntamenti dell'EA7 continueranno oggi e domani a tempo di musica. Domani, alle 7.30 ci sarà anche la breakfast run, una corsa sul lungomare che richiamerà senz'altro tanti partecipanti.

Nel corso della mattina abbiamo incontrato Simone Giannelli, con cui abbiamo parlato della sua presenza all'EA7 Sportour, di Nazionale e dei suoi prossimi impegni in campionato. Nel video anche le interviste a Lorenzo Piazza e Andrea Galliani.