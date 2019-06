A Carunchio il saluto affettuoso alle maestre Giovanna Ranni e Fulvia Caruso

“Un grazie di cuore per aver avuto cura ed amore per il futuro del nostro paese”. E’ con questa frase che il sindaco Ginfranco D'Isabella, l’Amministrazione Comunale, i genitori e tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Carunchio, ieri pomeriggio hanno voluto ringraziare e salutare la maestra Giovanna Ranni e la maestra Fulvia Caruso, diventate ormai, dal lontano 1983, un’icona dell’asilo di Carunchio.

36 anni di onorato lavoro ed impegno; 36 anni di pazienza, di insegnamenti e di affetto; 36 anni durante i quali, tra pianti e sorrisi, hanno visto crescere più di una generazione di carunchiesi.

“Oggi giunge al termine il vostro operato con il nostro grazie, onorati di avervi affidato i nostri figli. Con l’augurio che la pensione non sia un traguardo, ma l’inizio di un nuovo cammino per raccogliere i frutti ed i sogni di una vita. Un grande in bocca al lupo per il futuro, con tutto il nostro affetto. I bambini, i genitori, il Sindaco e la comunità tutta”

Grazie Maestre!