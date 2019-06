Menna: "Il concerto di Jovanotti si farà. I gufi sono i miei animali preferiti"

"Stiamo lavorando insieme agli organizzatori del Jova Beach Party e alle forze dell’ordine per garantire l’evento. Non è vero che non si farà. In questi giorni saranno affrontati i punti critici. È un concerto inedito nella forma e nella sostanza e ovunque si stanno affrontando le questioni passo dopo passo". Francesco Menna, sindaco di Vasto, assicura che i problemi relativi alla sicurezza verranno risolti per la tappa di Vasto del Jova Beach Party, il concerto di Jovanotti, che canterà sulla spiaggia di Vasto Marina il 17 agosto.

Nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato ieri dal prefetto di Chieti, Giacomo Barbato, sono emerse delle criticità da risolvere per rendere sicuro il tratto di spiaggia su cui si svolgerà l'evento.

I consiglieri comunali leghisti, Davide D'Alessandro e Alessandra Cappa sono tornati stamani a polemizzare sull'organizzazione dell'evento clou dell'estate vastese.

Il primo cittadino replica: "I gufi sono i miei animali preferiti e ne ho diversi però credo che rispetto ad un evento del genere tutti dobbiamo lavorare per farlo. Questo non è un avvenimento qualsiasi è un concerto sulla spiaggia, che è stato concepito secondo nuove formule, ed è una edizione inedita credo ovunque. Per cui è normale che passo dopo passo bisogna affrontare questioni tecniche e che riguardano tutte le vicende che attengono ad un grande concerto. Prenderemo spunto – spiega Menna - anche da quello che succede negli altri siti individuati dall’organizzazione per capire cosa si sta facendo. Insieme all’organizzazione, agli uffici comunali e alle forze dell’ordine si sta lavorando affinché sia garantito un evento compatibile con le norme di legge e con la sicurezza".