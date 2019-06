Lions Club Vasto Host, Piero Uva è il nuovo presidente

Rispettando la scadenza tradizionale che si ripete ininterrottamente da 60 anni della sua vita associativa, ieri sera presso il Ristorante “La Ciucculella” di Vasto Marina, il Lions Club Vasto Host ha celebrato la cerimonia del “Passaggio della campana” con cui si conclude ufficialmente l’anno sociale, dando inizio al successivo senza soluzione di continuità.

Hanno fatto corona alla cerimonia i soci del Vasto Host, i loro familiari, gli amici del Club e rappresentanti di Autorità Lionistiche e Civili. Tra queste ultime citiamo il Governatore eletto del Distretto 108 A, Tommaso Dragani e il Past Governatore Marcello Dassori, socio del Vasto Host; ha portato il saluto della Città, l’Assessore all’Istruzione, dott.ssa Anna Bosco. Secondo il cerimoniale, la prima parte della serata è stata condotta dalla cerimoniera uscente, Alessandra Notaro, che ha introdotto il Presidente in carica, Avv. Gabriele D’Ugo per il suo discorso di commiato. Il Presidente ha dedicato il suo intervento ad un rapido excursus delle numerose attività sociali svolte dal Club in questo anno che si sta concludendo, formulando poi un augurio sentito e partecipato di buon lavoro nell’interesse del Club e del territorio, al Presidente entrante, Ing. Piero Uva che raccoglie il “testimone” di questa “ininterrotta staffetta” di Presidenti alla guida del Vasto Host, da oltre mezzo secolo.

Nella seconda parte della serata, il cerimoniere entrante, Michele Del Borrello, ha sostituito Alessandra Notaro, assumendo la conduzione della cerimonia. Ha invitato quindi il neo Presidente eletto, Ing. Uva a rivolgere ai presenti il suo primo indirizzo di saluto e a presentare i suoi collaboratori del nuovo Consiglio Direttivo del Club per l’anno 2019-2020. “Camminare con gli altri e per gli altri”, uno dei principi enunciati dal neo Presidente nel suo primo, interessante discorso di insediamento, per un anno di intenso lavoro lionistico dettato dall’”amore come fonte di ispirazione di ogni pensiero”.

Questa la “squadra” che affiancherà il neo Presidente Piero Uva, nel suo anno di gestione: Gabriele D’Ugo, Imm. Past Presidente; Silvana Di Santo, 1° Vice Presidente; Marco Leone, 2° Vice Presidente; Pietro Grassi, Segretario; Fernando D’Ascenzo, Tesoriere; Michele Del Borrello, Cerimoniere; Raffaele Anniballe, Censore; Francesco D’Adamio, Coordinatore Services; Michele Spadaccini, Direttore responsabile soci; Alessandra Notaro, Presidente comitato Comunicazione. Consiglieri: Remo Salvatorelli, Luigi Gileno, Gianni Di Giambattista, Francesco Migliore. Coordinatore LCIF, Gabriele D’Ugo; Collegio dei Revisori: Annamaria D’Adamo, Giorgio Di Cicco, Francesco Pietrocola.

Ci associamo agli auspici di tutti i soci e degli amici del Club intervenuti alla cerimonia, nell’augurare al Presidente Uva ed al Consiglio Direttivo, un anno sociale ricco di nuovi spunti e nuove iniziative rivolte al territorio ed al futuro, confortati dal patrimonio di esperienze, di realismo operativo e di stile che ci provengono dall’appartenenza ad un’Organizzazione nata negli USA nel 1917, con oltre un secolo di vita e di presenza in molti Paesi del Mondo.

Raffaele Anniballe