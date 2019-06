La spiaggia per tutti, a Vasto Marina dal 1° luglio ripartono i servizi del "Lido Insieme"

Dal 1° luglio torneranno i servizi del Lido Insieme, l'area attrezzata nel tratto nord della spiaggia di Vasto Marina (nei pressi del monumento alla Bagnante) dedicata alle persone con difficoltà. L’area demaniale, inaugurata lo scorso anno, dispone di una zona gazebo per l'accoglienza e la permanenza, e consente alle persone con difficoltà motorie di potersi muovere agevolmente sulla spiaggia grazie ad una lunga passerella che conduce sin dentro l’acqua e permette di fare il bagno con l'ausilio delle sedie job.

Il servizio è stato apprezzato lo scorso anno e, nel 2019, sarà attivo dal 1° luglio all'8 settembre dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19."Vogliamo fare il possibile - ha detto il sindaco Francesco Menna - per abbattere ogni tipo di barriera. Purtroppo non sempre è semplice trovare spiagge attrezzate per disabili. L'impegno dell’ Amministrazione comunale è volto a rendere questo territorio fruibile da chiunque".

Sabato 29 giugno, alle 18 ci sarà un incontro con i ragazzi del Centro Diurno per salutare la riapertura della stagione che poi diventerà operativa lunedì mattina.

"L’anno scorso - ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali, Lina Marchesani - il Lido Insieme, grazie anche alla presenza di personale qualificato ha ottenuto riscontri molto favorevoli. Sono stati tantissimi, tra ragazzi del Centro Diurno, cittadini del territorio e turisti, ad usufruirne. Anche quest’anno - ha concluso l'assessore - puntiamo a migliorare questo progetto che si è rivelato importante per le famiglie e i loro ragazzi. Inoltre, così come già anticipato la scorsa stagione, definiti gli iter burocratici, doteremo la spiaggia di Punta Penna delle infrastrutture necessarie affinché le persone in condizione di svantaggio ne possano beneficiare agevolmente ed in piena sicurezza.

Ringrazio ancora il Movimento Cinque Stelle, in particolare i consiglieri comunali Marco Gallo e Dina Carinci, il Lions Club Vasto Host e le società Pasquarelli e Finadria per aver donato le quattro sedie job utilizzate dagli utenti”.