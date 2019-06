In piazzale Histonium arriva l’isola ecologica informatizzata

E' stata posizionata ieri, in piazzale Histonium - il parcheggio nei pressi del Municipio - una nuova isola ecologica informatizzata acquistata dalla Pulchra Ambiente, società che gestisce la raccolta differenziata in città. "L’ecopunto si presenta come una struttura a 5 sportelli, che si aprono con la propria tessera sanitaria, dove è possibile conferire carta, plastica, vetro, organico, residuo. È dotata di videosorveglianza e impianto automatico di sanificazione", spiega una nota stampa.

"L’amministrazione comunale, considerate le necessità degli esercizi commerciali del centro città, ci ha chiesto - ha spiegato la Pulchra Ambiente - di installare il nuovo punto informatizzato che si aggiunge a quello installato già da alcuni anni a Vasto Marina durante l’estate. La società ha prontamente risposto, con uno sforzo economico autonomo, mettendo a disposizione gratuitamente l’isola".

Per gli esercenti sarà possibile quindi utilizare anche l'ecopunto oltre al normale sistema di raccolta porta a porta. "L’isola informatizzata è a disposizione delle esigenze di conferimento di rifiuti differenziati degli esercizi commerciali del centro storico, che spesso hanno spazi limitati – ha spiegato l’Assessore all’Ecologia Paola Cianci -. Dobbiamo ringraziare Pulchra Ambiente che ha acquistato l’isola e invitiamo gli esercenti ad un corretto utilizzo".