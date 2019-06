"Più parcheggi a pagamento, scelta infelice non concordata coi commercianti"

I commercianti non vogliono l'estensione delle strisce blu. Più parcheggi a pagamento sulla riviera dal 1° luglio.

"Il consorzio Vivere Vasto Marina critica la scelta infelice del Comune di realizzare ulteriori strisce blu in lungomare Cordella e sulle strade limitrofe", dice il presidente dei commercianti, secondo cui si tratta di una "decisione che interessa tutto il tessuto commerciale che vi ruota attorno. Sono scelte, queste, che andrebbero concordate pensando alle inevitabili ripercussioni, soprattutto in un momento economico delicato come questo".

Nella località balneare il numero dei posti auto quest'anno è inferiore, perché "bisogna tenere conto che parte del piazzale della vecchia stazione ferroviaria è interessato dai lavori per la nuova pista ciclabile, la Via Verde della Costa dei Trabocchi; la conseguenza è una drastica riduzione dei posti gratuiti e, per questo, riteniamo necessario e opportuno rispettare la percentuale di legge riservata ai parcheggi a strisce bianche ed evitare incrementi selvaggi delle strisce blu. Sarebbe il caso - chiede Di Lorenzo - di rivedere il provvedimento, attuando un'equa ridistribuzione dei parcheggi, dedicando maggiore attenzione alla carente segnaletica di base: strisce bianche ed attraversamenti pedonali, infatti, sono del tutto inesistenti; probabilmente interessano meno, ma sono fondamentali per i turisti che scelgono Vasto Marina come meta delle proprie vacanze".