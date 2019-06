Vasto: acqua razionata in molti quartieri, ma perdite per strada

"Per un giorno intero abbiamo avuto i rubinetti a secco". Residenti di via Pescara, a Vasto, segnalano a Zonalocale il problema di due giorni fa, seguito ieri "da una perdita d'acqua per strada: un fiume che usciva da una crepa dal mattino" e fino al tardo pomeriggio quando, dopo l'intervento della Sasi (la società che gestisce reti idriche e fognarie in 92 dei 104 Comuni della provincia di Chieti), la dispersione è diminuita.

Delle condotte colabrodo torna a parlare Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d'Italia: