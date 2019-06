Travolto dalle tavole cadute dalla gru, imprenditore di 56 anni muore a San Salvo

Tragico incidente sul lavoro a San Salvo. Il titolare il un'impresa edile, Gabriele Scarano, 56 anni, di Trivento, è morto oggi pomeriggio in un cantiere di via Leonardo da Vinci, in pieno centro.

In base alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto da assi e pannelli caduti da una gru in azione sul tetto di un'abitazione.

Sono stati gli altri tre lavoratori presenti a chiamare il 112 attorno alle 16. Sul posto un'ambulanza del 118, i carabinieri e la polizia locale. Ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, caduto da un'altezza tra i 10 e i 12 metri.

Sul posto sono arrivati anche il fratello e il figlio dell'imprenditore.

Per chiarire cause e dinamica dell'accaduto, la Procura di Vasto ha aperto un'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Michele Pecoraro.

Sull'incidente è intervenuta anche il sindaco Tiziana Magnacca: "Ho il cuore colmo di dolore per la morte del lavoratore avvenuta questo pomeriggio a San Salvo, in un cantiere edile in pieno centro abitato. L’ennesima morte bianca che impone di riconsiderare ancora una volta le norme antinfortunistiche sui luoghi di lavoro. Mi stringo alla famiglia del 56enne morto in via Leonardo da Vinci e in particolare alla moglie e ai suoi tre figli".