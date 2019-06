Nicolino ’Zuzù’ Catalano 3° alla Valle d’Aosta Marathon

Ottimo risultato per Nicolino Zuzù Catalano che ha conquistato il terzo posto assoluto nella prima edizione della Valle d'Aosta Marathon. Domenica a Point-Saint-Martin erano 500 i partecipanti - 200 sulla distanza più lunga - della corsa podistica che si è sviluppata su tre gare: la 10 km., la mezza maratona e la maratona.

Nella gara da 42 km. e 195 metri a tagliare per primo il traguardo è stato il "re" Giorgio Calcaterra, che ha fermato il cronometro a 2h52'38''. Secondo Marco Bonfiglio e terzo il vastese dei Lupi d'Abruzzo, Zuzù, che ha chiuso in 3h2'18'' dimostrando un ottimo livello di preparazione.

Per lui grande soddisfazione per essere riuscito a salire sul podio in questa prima edizione della maratona valdostana e lo sguardo già ai prossimi impegni che lo vedranno di certo protagonista.