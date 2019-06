Incidente agricolo a Liscia, muore 75enne

Non c'è stato nulla da fare per Valentino D'Aloisio, classe 1944, di Liscia: l'uomo stava tornando a casa con il trattore dai terreni di sua proprietà quando si è ribaltato rimanendo incastrato sotto il pesante mezzo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di San Buono e i medici del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente, in contrada "Caduna", c'è anche il primo cittadino Antonio Di Santo, sotto shock per quanto accaduto.

Il corpo è ancora sul posto in attesa del via libera della Procura al trasferimento della salma.