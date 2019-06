Europei under 20 di beach volley, esordio vincente per Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi

È iniziata nel miglior modo possibile l'avventura di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nell'Europeo under 20 di beach volley. A Goteborg, in Svezia, la vastese e la cesenaticense hanno esordito oggi pomeriggio sconfiggendo la coppia della Serbia. Le due azzurre si sono imposte per 2-0, con i netti parziali di 21-7 e 21-8, Males e Joldic.

Domani, venerdì 28 giugno, si torna in campo per le altre due partite della pool H. Le italiane dovranno vedersela al mattino con le ucraine Khmil/Lazarenko e, nel pomeriggio, con le austriache Maros P./Mitter. Le prime classificate del girone passeranno direttamente agli ottavi, sfide di ripescaggio per le seconde e terze.

Giocando insieme, Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi hanno ottenuto sempre buoni risultati. Il più importante è l'argento alle Olimpiadi Giovanili dello scorso anno. Ora, in Svezia, puntano a disputare un torneo da protagoniste per riuscire a togliersi ancora altre soddisfazioni.