A Casalbordino tutto pronto per la 2ª Notturna del Campanile

Tutto a pronto a Casalbordino per la 2ª edizione della Notturna del Campanile, corsa podistica per le vie del paese, organizzata dalla Asd Runners Casalbordino e inserita nel circuito Corrilabruzzo. La società del presidente Eric D'Ercole, dopo gli ottimi riscontri dello scorso anno, torna a proporre questa gara in serale che, sabato 29 giugno, vedrà sfidarsi tanti podisti provenienti da tutto l'Abruzzo. L'appuntamento sarà dedicata a Domenico Jangol Di Risio, casalese prematuramente scomparso, e si svolge in collaborazione con l'Avis Don Antonio Tobia di Casalbordino ed il patrocinio dell'amministrazione comunale.

Alle 17 ci sarà il ritrovo in piazza Umberto I e alle 18.30 la partenza delle gare dei ragazzi. Alle 20.40 il via della gara competitiva, di 9 km., con un circuito da ripetere tre volte, e della passeggiata non competitiva da 3 chilometri. Al termine delle gare le premiazioni in piazza.

A garantire assistenza lungo il percorso ci saranno i volontari del gruppo di protezione civile "Madonna dell'Assunta" di Casalbordino.

Per informazioni - Eric D'Ercole 3404008394