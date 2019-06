Vasto, arrivano 13 attraversamenti pedonali rialzati. "Ridurre la velocità su strade a rischio"

"A breve in diverse strade cittadine saranno realizzati degli attraversamenti pedonali rialzati per ridurre la velocità veicolare su tratti di maggiore intensità di traffico". Lo annuncia una nota del Comune di Vasto.

"Sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte del comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, e sono state individuate le strade a maggior rischio di pericolosità. Un primo blocco di attraversamenti pedonali interesserà: Via dei Conti Ricci (zona antistante ingresso cimitero), Via dei Conti Ricci (zona che precede Via Pitagora dalla direzione nord), Circonvallazione Istoniense (zona antistante Farmacia Sansanelli), Viale Perth (in prossimità dell’intersezione con Via Stirling), Circonvallazione Istoniense (zona che precede l’intersezione con Via Maddalena con provenienza direzione sud), Circonvallazione Istoniense (altezza distributore acqua), Via del Porto (in prossimità del Conad), Via del Porto (zona antistante civico n. 100), Via del Porto (in prossimità dell’intersezione con Via De Gasperi), Via Nicola Bosco (zona antistante la sede dei Servizi Sociali), Via Luigi Cardone (altezza della fermata autobus), Via Luigi Cardone (altezza dell’ex mulino), Via Ciccarone (altezza ingresso Scuola Gabriele Rossetti).

"Con questa prima operazione - afferma l’assessore alla Polizia Locale, Luigi Marcello - siamo convinti di contribuire notevolmente alla riduzione della velocità da parte degli automobilisti indisciplinati che non rispettando le norme del codice della strada mettono a repentaglio l’incolumità propria e quella dei cittadini. A breve inizieranno i lavori per la sistemazione del semaforo sulla Statale 16 all’incrocio con Piazza Fiume con relativa nuova segnaletica orizzontale e per l’impianto semaforico di Vasto Marina intersezione Viale Dalmazia Sud (Ex Autostello) che dovrebbero apportare notevoli miglioramenti alla circolazione stradale e alla sicurezza".