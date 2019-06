Scomparso l’ex vicesindaco di Montazzoli, ricerche in corso anche con l’aiuto di un elicottero

Sono in corso a Montazzoli le ricerche di Argentino Tiritilli (detto Nino), 67 anni, ex vicesindaco del paese. L'uomo che soffre di problemi cardiaci e pressori non dà più notizie dalla tarda mattinata di oggi. A dare l'allarme è stato il figlio.

"È uscito per fare una passeggiata, come faceva ogni giorno, ma non è più tornato a casa. Per questo i parenti mi hanno contattato e abbiamo subito iniziato le ricerche – ha detto all'Eco dell'Alto Molise il sindaco di Montazzoli, Felice Novello – Non è molto anziano ed è perfettamente lucido, quindi è impossibile che si sia disorientato o perso, anche perché abita lungo la strada principale del paese ed è lungo quelle strade interne che fa le sue passeggiate quotidiane".

Dalle 11,30 i volontari coordinati dal sindaco Novello stanno cercando l'uomo scomparso. Visto l'esito negativo delle operazioni di ricerca il sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, ha attivato i protocolli previsti in questi casi allertando i carabinieri e la stessa Prefettura di Chieti. "Al momento le operazioni di ricerca vanno avanti – aggiunge il primo cittadino – e da qualche minuto sta sorvolando l'area anche un elicottero dei carabinieri forestali. Pubblichiamo la foto di Argentino sulla stampa locale nella speranza che qualcuno, magari dai paesi limitrofi, possa riconoscerlo. In caso di avvistamento invito a contattare immediatamente il 112".