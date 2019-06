Perchinunno, bagno di folla nelle Marche e il progetto: "Un evento Ferrari a Vasto"

Qualcuno gli ha perfino lanciato i fiori dal balcone. Luigi Perchinunno continua a infiammare i cuori dei tifosi marchigiani. Nello scorso fine settimana, il pilota di Vasto è stato il testimonial dell'inaugurazione del nuovo club ufficiale della Ferrari a Castorano, in provincia di Ancona.



È stato un bagno di folla per l'asso vastese del volante. Non solo foto, ma anche numerosi giri dimostrativi, uno per ogni persona che ha voluto provare l'ebbrezza di salire sulla sua fiammante F430 GT Unica. Un'iniziativa che ha avuto anche uno scopo benefico a favore dei bambini con disabilità. All'evento hanno partecipato anche diversi ferraristi, una decina in tutto.



In attesa di tornare a gareggiare, Perchinunno non nasconde un suo progetto per il prossimo futuro: "Vorrei organizzare un evento Ferrari a Vasto. Per l'iniziativa di Castorano, ringrazio il nuovo sindaco, Graziano Fanesi, il presidente della locale scuderia Ferrari, Ivan Ameli, il suo staff e, come sempre, il mio preparatore, Stefano Recchioni".