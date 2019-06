Bottega Civico 2.0: il tempio del design artigianale appena rinnovato

Sul mercato da oltre quarant'anni, una lunga tradizione familiare fatta di gesti, attenzioni, metodi tramandati all’interno di botteghe che hanno tutto il profumo della tradizione. Stiamo parlando di Bottega Civico 2.0, attività dedicata alla tappezzeria e al restauro portata avanti da Gionatan, Daniele e Candida.

Bottega Civico 2.0 si occupa della progettazione di articoli su misura, design di interni, design del prodotto, tappezzeria e tendaggi.

“Mia madre Candida si occupa del confezionamento dei tendaggi, io e mio padre di tutto ciò che riguarda la tappezzeria. Mio padre ha aperto questa attività 36 anni fa e io mi sono laureato in design d’interni tre anni fa. Da novembre abbiamo rinnovato tutto. Abbiamo ampliato molto, aperto uno showroom in piazza, esteso il nostro catalogo di aziende”, spiega Gionatan.

E il cambiamento si vede in tutto. Nella sede di Via Martiri della Libertà si viene subito accolti da un’atmosfera moderna ma che allo stesso tempo racconta la storia e l’attività portata avanti per anni dalla famiglia Civico. La cura per i dettagli è minuziosa e si può ammirare nelle tante creazioni all'interno del punto vendita. I mobili entrano dalla porta di Civico 2.0 e ne escono rinnovati, temprati nello stile e nella qualità senza tempo. L’ampissima scelta di tessuti, tendaggi, stili e ispirazioni è abilmente guidata dalla professionalità di Gionatan e dall’esperienza di Daniele.

La perfetta combinazione di tradizione e design è visibile anche all’interno del negozio. Una tenda separa quello che è lo spazio d'accoglienza ai clienti dal laboratorio, il regno di Daniele e Candida. Un labile confine che sancisce un elemento importante: la cura del cliente a 360º.

Un ambiente unico e confortevole in cui il cliente può trovare un servizio completo, dalla “a”, alla “z”. “Il punto forte della nostra attività è il rapporto dal produttore al consumatore. Mio padre fa questo lavoro da quando aveva quindici anni, dopo essersi trasferito qui giovanissimo. Chi viene da noi può personalizzare al 100% i propri arredamenti”.

Grazie alla presenza di un designer all'interno dell'attività, la Bottega Civico 2.0 è in grado di progettare ogni angolo della vostra casa, con soluzioni giuste per ogni spazio. Il tutto, accompagnato da una progettazione in 3D attraverso l'utilizzo di render fotorealistici.

Si dice che la casa sia lo specchio dell'anima di chi la abita. Bottega Civico 2.0 può aiutare chiunque a rendere i propri spazi abitativi come li ha sempre desiderati, in accordo con le sue esigenze più personali.

