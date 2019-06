Alla Promo Tennis si è conclusa la 2ª Social Tennis Team Cup

Il team Parigi ha conquistato la vittoria nella 2ª edizione della Social Tennis Team Cup, appuntamento che ha visto la partecipazione di 70 giocatori - divisi in squadre - sui campi del centro sportivo Promo Tennis nel quartiere San Paolo. Da maggio le squadre si sono affrontate con la formula di quattro singolari e due doppi.

La squadra Parigi - Ferretti, Gileno, Ramundo, Salvatore, Saraceni, Bellodi, Torchio, Massa, Marchetti, Mancini e Sideri - ha battuto in finale il team Miami. Le altre due semifinaliste sono state le squadre Shangai e Madrid. Al termine degli incontri finali si è svolta la premiazione del torneo in un clima di aggregazione e amicizia seguita dall'immancabile buffet.

"Un ringraziamento a tutti i partecipanti - commenta lo staff della Promo Tennis - per il giusto spirito mostrato in questo torneo, per un appassionante appuntamento tennistico che ha regalato e continuerà a regalare tanto svago e divertimento".