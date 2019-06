Il suo negozio di cappelli ha fatto storia: premiata Ester Stella

È stata titolare di un'attività storica del borgo antico di Vasto: il negozio di cappelli di corso De Parma. Ester Stella è stata premiata dall'amministrazione comunale.

Questo pomeriggio il sindaco Francesco Menna e l'Assessore Luigi Marcello hanno consegnato un riconoscimento ad Ester Stella storica commerciante del centro storico di Vasto. L'attestato in realtà doveva essere consegnato in occasione della cerimonia che si è svolta con altri commercianti il mese scorso in Municipio, ma Ester Stella non ha potuto partecipare. "Sono la commerciante premiata" ha detto soddisfatta la storica cappellaia.