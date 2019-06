Continua il sogno mondiale della Nazionale femminile: 2 a 0 alla Cina. La Sabatino resta in panchina

Gioia per la qualificazione ai quarti, un pizzico di delusione per non aver visto la propria beniamina in campo. Sono i sentimenti dominanti a Castelguidone dove oggi la piccola comunità si è nuovamente unita per assistere alla partita della Nazionale femminile di calcio.

Le ragazze azzurre hanno battuto le cinesi con un gol per tempo. Valeria Giacinti, rapace in area, ha portato in vantaggio l'Italia al 15'pt, il raddoppio è arrivato al 50'st grazie a un bel tiro da fuori area di Aurora Galli. Al fischio finale è quindi 2 a 0.

L'attaccante di Castelguidone, Daniela Sabatino, è rimasta in panchina per tutti e 90 i minuti, ma l'affetto dei propri sostenitori non è mancato, sicuri di poterla ammirare nella prossima sfida mondiale. Sabato 29 giugno, alle 15, la nazionale italiana sfiderà la vincente tra Giappone e Olanda.