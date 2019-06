Borseggio in corso Garibaldi, carabinieri danno la caccia ai responsabili

I carabinieri di Vasto danno la caccia ai borseggiatori che sono entrati in azione in tarda mattinata in pieno centro.

È accaduto in corso Garibaldi, la strada principale del centro cittadino, attorno alle 12,15. In base alle prime informazioni, la borsa sarebbe stata poi recuperata da due ragazzi di passaggio.

La vittima non è ferita, ma ha vissuto momenti di fortissima paura.

I militari della Compagnia di piazza Dalla Chiesa stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza. Nei video, gli investigatori cercano i volti dei responsabili.

