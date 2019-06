A San Salvo Marina aperte le iscrizioni alla RDS Fun Race

Fervono i preparativi per l’RDS Play on Tour Summer Edition che si terrà il 3 e 4 agosto a San Salvo Marina. Mentre gli organizzatori annunciano che la speaker ufficiale dell’evento di calibro nazionale organizzato da RDS, con la collaborazione e il patrocinio del Comune di San Salvo e dell’associazione culturale Progetto Sud, sarà Roberta Lanfranchi, si scaldano i motori per l’RDS Fun Race.

"La corsa più pazza e divertente dell’estate – spiegano gli organizzatori – che si terrà domenica 4 agosto nell’ambito dell’iniziativa di intrattenimento, sarà un percorso ricco di crazy point, punti colore, bolle di sapone, strutture gonfiabili, tanta musica e divertimento, il tutto in spiaggia fronte mare".

"Insomma una fun run che si svolgerà in un contesto di festa, ricco di musica e allegria, per promuovere il benessere, l’attività fisica e l’aggregazione. I partecipanti non dovranno raggiungere la miglior prestazione sportiva, ma trascorrere nel miglior modo possibile i 5 chilometri della corsa durante la quale incontreranno 4 “fun station”, dove saranno cosparsi di colori, si immergeranno nella schiuma, dovranno superare ostacoli gonfiabili o di altro tipo, per poi giungere al traguardo, nel villaggio RDS, dove si terrà il “sunset party”, ovvero la festa finale con musica e animazione".

"La partecipazione è consentita a qualsiasi età. L’iscrizione può essere effettuata sia con modalità on-line seguendo le indicazioni riportate sul sito www.rdsfunrace.it sia con modalità on site, nei giorni di apertura dell’area iscrizioni (ovvero dal 1 agosto in piazza Cristoforo Colombo antistante l’area dell’evento) o presso le eventuali rivendite autorizzate indicate sul sito www.rds.it".

"I minorenni dovranno essere iscritti online o sul posto dal proprio genitore o da chi ne esercita la patria podestà, indicando anche i dati e il numero di documento di identità. I bambini dai 0 ai 6 anni, dovranno obbligatoriamente essere iscritti e accompagnati durante la corsa da un adulto (genitore o tutore o accompagnatore). Ciascun adulto maggiorenne (18 anni compiuti alla data della corsa) potrà accompagnare fino ad un massimo di 4 bambini di età compresa dai 0 ai 6 anni, che si impegnerà ad assistere e guidare nella corsa, attenendosi alle norme di sicurezza fornite dall’organizzazione".

"La corsa per sfidare gli amici a chi si diverte di più sarà solo una delle iniziative inserite nelle due giornate in cui la musica 100% grandi successi della radio nazionale RDS risuonerà sulla spiaggia di San Salvo Marina. Il villaggio del divertimento sarà aperto in entrambi i giorni dalle 10.00 del mattino fino alle 19.30 di sera. Un’oasi di musica e spensieratezza guidata dalla speaker ufficiale dell’evento Roberta Lanfranchi che allieterà, insieme ad altri conduttori e animatori, il villaggio con colori e atmosfere ispirate alle isole tropicali".