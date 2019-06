A Vasto la solenne processione del Corpus Domini per le vie del centro storico

Prima la messa nella chiesa di Santa Maria Maggiore, poi la solenne processione per le vie del centro storico. Sono stati celebrati ieri a Vasto i riti per la solennità del Corpus Domini presieduti dall'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte. La chiesa di Santa Maria era gremita per la funzione sacra che, come da tradizione, l'arcivescovo celebra nel giorno di sabato a Vasto per poi presiedere la messa della domenica nella cattedrale di San Giustino. Al termine della celebrazione monsignor Forte ha portato in processione l'ostensorio con l'ostia consacrata, accompagnato dalle confraternite cittadine, dai parroci della città e dai gruppi parrocchiali.

Dopo aver percorso le strade del centro storico la processione è giunta davanti alla concattedrale di San Giuseppe, dove sono stati realizzati dei colorati dipinti a terra che richiamano le infiorate che oggi in tante città impreziosiranno la solennità del Corpus Domini. Qui l'arcivescovo ha rivolto il suo messaggio ai fedeli con la solenne benedizione che ha concluso la celebrazione.