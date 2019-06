14 borse lavoro per le mense scolastiche di San Salvo, domande entro il 22 luglio

Avviso pubblico per quattordici borse lavoro per predisporre una graduatoria con personale da utilizzare per le mense scolastiche da utilizzare per l’anno scolastico 2019/2020.

A ogni borsista sarà corrisposta un’indennità mensile pari a 400 euro per 15 ore settimanali di lavoro. Il primo turno sarà coperto dai primi quattordici che risulteranno in graduatoria utile. Le domande devono essere presentate entro le ore 14.00 di lunedì 22 luglio 2019.

L’avviso pubblico è riservato ai disoccupati residenti a San Salvo con almeno un anno di disoccupazione rilevabile dalla scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’impiego.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso pubblico con età compresa tra i 18 e i 65 anni, esperienza lavorativa di almeno tre mesi nel campo della somministrazione di alimenti e bevande e il possesso dell’attestazione Isee aggiornata ai redditi 2018.

“Una premialità maggiore verrà riconosciuta alle famiglie con la presenza di minori – afferma il sindaco Tiziana Magnacca – e con indicatori Isee più bassi”.

L’avviso è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito www.comunesansalvo.it, disponibile anche presso il Segretario Sociale in Piazza Giovanni XXIII.

“Le persone individuate – conclude l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – saranno adibite a mansioni relative ai servizi comunali e attribuite dal settore delle Politiche sociali”.