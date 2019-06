"Noi maestre ringraziamo voi genitori: ci affidate i bimbi nel loro periodo più bello e delicato"

Si conclude un anno scolastico, ci sono percorsi educativi che terminano con il passaggio da una fase all'altra, è il momento di salutarsi con affetto e ripercorrere il cammino fatto insieme. Due genitori hanno voluto salutare con una lettera il personale dell'asilo nido comunale Stella Maris di Vasto Marina.

Care Maestre,

la nostra piccola è entrata al nido ad un anno di età, mamma dipendente e soprattutto ancora allattata al seno… secondo molti l’inserimento e la permanenza al nido sarebbe stata una missione impossibile!

Invece dopo due anni vi scrivo due parole, forse perché quelle sulla carta restano più impresse nella memoria… grazie al vostro aiuto, supporto, alla vostra energia, pazienza e professionalità il nido è diventata la sua seconda casa e famiglia, specialmente per noi genitori il nido è stato anche il luogo delle emozioni e della crescita, non dimenticheremo mai le nostre lacrime quando il primo Natale dopo la recita ci disse “Mamma, Papà è nato Gegiù!”.

Ognuna di voi rimarrà nei nostri cuori, ha contribuito ad un valore importante nello sviluppo di nostra figlia, ovvero la serenità, è una bambina serena, cosa che al giorno d’oggi in questa società on è facile e soprattutto scontato.

Grazie per ogni singolo giorno,

La sua mamma e il suo papà.

Dopo questo messaggio le maestre hanno voluto esprimere i loro sentimenti di affetto e gratitudine.

Spesso leggiamo a caratteri cubitali "Violenze, maltrattamenti, etc.." nelle scuole dell’infanzia, negli asili nido ma non guardiamo mai quello che di bello succede nelle scuole, a far sì che questo si sappia ci pensano i genitori che ogni giorno lasciano i loro bambini con persone alle quali affidano il tesoro più grande e prezioso.

Per noi maestre, dopo un’esperienza di lavoro che dura ormai da 35 anni, un grazie detto con il cuore ci ripaga più di ogni altro regalo, abbiamo scelto di lavorare con i bambini perché li amiamo e per noi la cosa più importante è farli crescere il più serenamente possibile nel rispetto delle regole e della buona educazione.

L’Asilo Nido è un luogo dove il bambino principalmente, deve giocare, raggiungere i traguardi di crescita e socializzare con i coetanei e con le educatrici che ogni giorno offrono loro attività atte a affiorare le loro capacità e le loro abilità.

Non sono i genitori che devono ringraziarci ma noi, perché hanno avuto fiducia ad affidarci i loro bambini nel periodo più bello e delicato della loro vita… dai tre mesi ai tre anni.

Il personale dell’Asilo Nido Comunale “Stella Maris” di Vasto Marina